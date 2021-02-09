В Краснодаре произошли подтопления из-за потепления
В Краснодаре 9 февраля спецтехника начала откачивать воду после таяния снега
Напомним, накануне вечером после дождя дороги Краснодара покрылись льдом, на деревьях, крышах и машинах образовались сосульки и ледяная корка. Утром 9 февраля МЧС предупредило о резком подъеме уровня воды в реках после таяния снега. Кроме того, синоптики рассказали, что с 9 по 11 февраля в регионе сначала потеплеет, а затем снова похолодает.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре температура составляет 10° С, влажность воздуха повышенная — до 71%. Ветер умеренный — 7 м/с, с порывами до 12 м/c. Из-за потепления в краевой столице на некоторых улицах случились подтопления. Спецтехника начала откачивать воду на Бульваре Строителей, улицах Константина Образцова и Тенистой, а также в Музыкальном микрорайоне.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства объяснили, что бригады сотрудников муниципальной службы по содержанию сети ливневой канализации направили на 10 ключевых канализационно-насосных станций (КНС). Там, где требуется, специалисты расчищают дождеприемные колодцы.
Всего для ликвидации подтоплений в готовности находятся 24 машины специализированной техники. Это автоцистерны на основе КамАЗ, оснащенные илососным и вакуумным оборудованием, вместимостью 10 куб. метров каждая, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.
В случае подтоплений жители могут обращаться в ЕДДС по телефонам: 214-33-36 и 112. Подтопления, связанные с разливами канализации, устраняют специалисты ООО «Краснодар Водоканал». Телефон диспетчерской Водоканала — 220-28-38.