В Краснодаре произошли подтопления из-за потепления

Напомним, накануне вечером после дождя дороги Краснодара покрылись льдом, на деревьях, крышах и машинах образовались сосульки и ледяная корка. Утром 9 февраля МЧС предупредило о резком подъеме уровня воды в реках после таяния снега. Кроме того, синоптики рассказали, что с 9 по 11 февраля в регионе сначала потеплеет, а затем снова похолодает.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре температура составляет 10° С, влажность воздуха повышенная — до 71%. Ветер умеренный — 7 м/с, с порывами до 12 м/c. Из-за потепления в краевой столице на некоторых улицах случились подтопления. Спецтехника начала откачивать воду на Бульваре Строителей, улицах Константина Образцова и Тенистой, а также в Музыкальном микрорайоне.