В Краснодаре снова прошел ледяной дождь. Фото и видео

Напомним, утром 6 февраля на Кубани выпал снег, который продлился до вечера. Вчера и сегодня МЧС предупреждало жителей края о гололеде. В соцсетях краснодарцы второй день жалуются на не расчищенные от снега дороги, при этом днем в мэрии краевой столицы отчитались, что в городе привели в порядок 250 участков дорог. К вечеру это число увеличилось до 321.

Вечером в соцсетях краснодарцы снова пожаловались на гололед на дорогах и тротуарах города. Хуже всего ситуация обстоит на придомовых территориях и во дворах многоквартирных домов. Журналистам портала Юга.ру известно как минимум о двух пострадавших при гололеде: накануне женщина сломала ногу в ЮМР, а сегодня другая девушка получила растяжение голеностопа после падения возле дома в районе Красной площади.