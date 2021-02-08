В Краснодаре снова прошел ледяной дождь. Фото и видео

Краснодарский край

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Жители Краснодара вечером 8 февраля пожаловались на сильный гололед в городе

Напомним, утром 6 февраля на Кубани выпал снег, который продлился до вечера. Вчера и сегодня МЧС предупреждало жителей края о гололеде. В соцсетях краснодарцы второй день жалуются на не расчищенные от снега дороги, при этом днем в мэрии краевой столицы отчитались, что в городе привели в порядок 250 участков дорог. К вечеру это число увеличилось до 321.

Вечером в соцсетях краснодарцы снова пожаловались на гололед на дорогах и тротуарах города. Хуже всего ситуация обстоит на придомовых территориях и во дворах многоквартирных домов. Журналистам портала Юга.ру известно как минимум о двух пострадавших при гололеде: накануне женщина сломала ногу в ЮМР, а сегодня другая девушка получила растяжение голеностопа после падения возле дома в районе Красной площади.

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