МЧС предупредило о резком подъеме уровня воды в реках после таяния снега

Краснодарский край

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МЧС Краснодарского края 9 февраля объявило экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реках

Напомним, в субботу на территории Краснодарского края пошел снег. В воскресенье и понедельник в регионе сохранялись минусовые и близкие к нулю температуры, однако уже во вторник, по прогнозам синоптиков, температура поднимется до 15 °С и снег растает.

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9 февраля в ГУ МЧС России по краю сообщили, что в течение суток до 10 февраля на реках и водотоках юго-западных и юго-восточных притоков реки Кубани ожидаются резкие подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Есть вероятность возникновения ЧС, затоплений, размыва берегов рек и прорыва дамб. Также возможны подмывы опор мостов и оползни, рассказали в пресс-службе.

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