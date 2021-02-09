Власти рассказали, куда краснодарцам жаловаться на сосульки и неубранный снег

Напомним, накануне вечером в Краснодаре прошел ледяной дождь. Дороги покрылись льдом, на деревьях, крышах и машинах образовались сосульки и ледяная корка. Утром 9 февраля МЧС предупредило о резком подъеме уровня воды в реках после таяния снега.

Власти краевой столицы заявили, что расчистка крыш от наледи — зона ответственности управляющих компаний и собственников помещений. Жители города могут пожаловаться на неубранные сосульки с 9:00 до 18:00 по телефонам горячей линии управления по жилищным вопросам: 8(861) 218-92-70 или 8(861) 218-92-04. В остальных случаях — по номерам городской Единой дежурно-диспетчерской службы: 112 и 050.

На территориях многоквартирных домов сбивать наледь должны управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. Власти заранее направили им письма о необходимости уборки снега и обработки дорог песко-соляной смесью. Если управляющие компании не справляются, на них составят административные протоколы и привлекут к ответственности.

Всего на территории Краснодара находится 9 тыс. 945 многоквартирных домов, которые обслуживаю 249 УК и 801 ТСЖ и ЖСК. Специальная комиссия обследовала более 100 домов, в 80 из них выявили нарушения. На 35 управляющих организаций составили административные протоколы. Еще 25 материалов готовят для привлечения к административной ответственности, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, работы по очистке крыш и фасадов от наледи и сосулек на территориях школ и детских садов должны проводить сотрудники этих учреждений.