Ждать ли снова минусовой температуры на Кубани? Прогноз на середину недели

Краснодарский край

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Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Краснодарского края с 9 по 11 февраля

По данным кубанского гидрометцентра, в Краснодарском крае ожидается 7-12 °С, в южной половине края — до 10-15 °С. Будет облачно с прояснениями, местами дождь, в некоторых районах сильный. Ветер 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

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В ночь на 10 и 11 февраля столбики термометров покажут 3‑8 °С, в юго-восточных районах — 0-5 °С. Днем в среду и четверг воздух прогреется до 12‑17 °С, на востоке будет 8‑13 °С. 10 февраля в южной половине края прогнозируют до 20 °С. Кубанцев ждет переменная облачность. В среду без существенных осадков, в ночь на четверг пройдет дождь, в четверг ожидается сухая погода. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

Как писали Юга.ру, накануне вечером в Краснодаре прошел ледяной дождь. Дороги покрылись льдом, на деревьях, крышах и машинах образовались ледяная корка и сосульки.

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