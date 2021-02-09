Ждать ли снова минусовой температуры на Кубани? Прогноз на середину недели

По данным кубанского гидрометцентра, в Краснодарском крае ожидается 7-12 °С, в южной половине края — до 10-15 °С. Будет облачно с прояснениями, местами дождь, в некоторых районах сильный. Ветер 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В ночь на 10 и 11 февраля столбики термометров покажут 3‑8 °С, в юго-восточных районах — 0-5 °С. Днем в среду и четверг воздух прогреется до 12‑17 °С, на востоке будет 8‑13 °С. 10 февраля в южной половине края прогнозируют до 20 °С. Кубанцев ждет переменная облачность. В среду без существенных осадков, в ночь на четверг пройдет дождь, в четверг ожидается сухая погода. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

Как писали Юга.ру, накануне вечером в Краснодаре прошел ледяной дождь. Дороги покрылись льдом, на деревьях, крышах и машинах образовались ледяная корка и сосульки.