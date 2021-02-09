Новый проект краснодарского аэропорта «Зернышко» представили на премии NAIS-2021

Напомним, в конце 2018 года стало известно, что в Краснодаре хотят создать мультимодальный транспортный узел, который объединит железнодорожный, городской, авиа- и автотранспорт. Ключевым объектом в нем должен стать новый аэровокзал. Предварительно, он будет трехэтажным и на него потратят около 100 млрд рублей.

Сначала «Базэл Аэро» сообщала, что нулевой этап строительства объекта начнут в августе 2020 года. Однако позже в компании уточнили, что основные работы стартуют весной 2021 года. Новый терминал хотят сдать в эксплуатацию в 2023 году, однако из-за пандемии коронавируса и экономической ситуации сроки могут измениться.