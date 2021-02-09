Новый проект краснодарского аэропорта «Зернышко» представили на премии NAIS-2021

Краснодарский край

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Международный аэропорт Краснодара представил концепцию нового терминала «Зернышко» на премии NAIS-2021

Напомним, в конце 2018 года стало известно, что в Краснодаре хотят создать мультимодальный транспортный узел, который объединит железнодорожный, городской, авиа- и автотранспорт. Ключевым объектом в нем должен стать новый аэровокзал. Предварительно, он будет трехэтажным и на него потратят около 100 млрд рублей.

Сначала «Базэл Аэро» сообщала, что нулевой этап строительства объекта начнут в августе 2020 года. Однако позже в компании уточнили, что основные работы стартуют весной 2021 года. Новый терминал хотят сдать в эксплуатацию в 2023 году, однако из-за пандемии коронавируса и экономической ситуации сроки могут измениться.

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В Москве 9 февраля прошла ежегодная национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации (NAIS-2021), на которой наградили участников и призеров VIII Национальной премии «Воздушные ворота России». Международный аэропорт Краснодара получил премию в номинации «Лучший аэропорт: противостояние вызовам 2020».

Жюри оценили работу аэропорта во время пандемии: несмотря на коронавирус, летом терминал превысил доковидные показатели. Кроме того, в рамках выставки NAIS-2021 аэровокзал представил дизайн-проект нового мультимодального хаба, который станет крупнейшим на юге России.

Напомним, осенью прошлого года краснодарский аэропорт представил три возможных варианта концепции нового терминала: «Digital», «Колосья» и «Зернышко». В соцсетях и СМИ больше всего оценили последний проект, именно его и выбрали для дальнейшей реализации. Планируется, что площадь территории аэропорта составит более 80 тыс. кв. метров, здание оборудуют 10 телетрапами, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Аэропорты Базэл Аэро Краснодар

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