В Краснодаре заработал еще один мобильный пункт вакцинации от коронавируса

В Краснодаре 26 января открылся пункт вакцинации от COVID-19 в районе ТЭЦ

Напомним, в августе 2020 года президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Уже в декабре началась вакцинация населения, которая в первую очередь коснулась учителей и медиков. В январе 2021 года Путин заявил, что страна готова начать массовую вакцинацию населения. Прививка делается добровольно и бесплатно гражданам старше 18 лет.

Так, Краснодарский край получил 19 тыс. доз препарата, а к началу февраля в регион должно поступить еще более 200 тыс. доз. Любой житель Кубани может получить прививку в одном из 97 медучреждений. Укол делается дважды — второй раз пациент получит вакцину через три недели.

В рамках маштабной вакцинации 21 января в Краснодаре заработали специальные мобильные пункты. Они будут стоять каждый день с 9:00 до 17:00 на Главной городской площади (Красная, 122), а также в ТРЦ «Красная площадь» (Дзержинского, 100} — на парковке и на третьем этаже здания торгового центра. Корреспондент портала Юга.ру отправился в один из таких пунктов. Отстояв в очереди больше двух часов, журналист так и не дождался прививки, но записал монологи жителей города, пришедших за дозой вакцины. Прочитать их можно здесь.

Четвертый мобильный пункт открылся в Краснодаре 26 января в Центре медицинской профилактики на улице Трамвайной, 5. Он будет работать по будням с 8:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.