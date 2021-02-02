Краснодарский краевой суд вынес приговор двум сотрудникам полиции из Гулькевичского района, которые вымогали взятку у местного жителя

Установлено, что в январе 2020 года два сотрудника ОМВД России по Гулькевичскому району — оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков и старший участковый уполномоченный полиции отдела по делам несовершеннолетних — получили информацию о том, что один из жителей района приобрел наркотики. Полицейские встретились с ним и стали вымогать 500 тыс. рублей, взамен на это они пообещали не привлекать его к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Позже они договорились снизить сумму до 300 тыс. рублей.

После того как полицейские получили 200 тыс. рублей, их действия пресекли оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю. На сотрудников МВД завели уголовное дело по п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки в крупном размере). 2 февраля 2021 года в пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что Кропоткинский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела. Сначала обвиняемые признали свою вину, но на судебном заседании отказались от прежних показаний. Один из них также отказался говорить последнее слово.