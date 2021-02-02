На Кубани двое полицейских получили 7 и 8 лет колонии строгого режима за вымогательство 500 тыс. рублей у наркозависимого

Краснодарский край

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Краснодарский краевой суд вынес приговор двум сотрудникам полиции из Гулькевичского района, которые вымогали взятку у местного жителя

Установлено, что в январе 2020 года два сотрудника ОМВД России по Гулькевичскому району — оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков и старший участковый уполномоченный полиции отдела по делам несовершеннолетних — получили информацию о том, что один из жителей района приобрел наркотики. Полицейские встретились с ним и стали вымогать 500 тыс. рублей, взамен на это они пообещали не привлекать его к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Позже они договорились снизить сумму до 300 тыс. рублей.

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После того как полицейские получили 200 тыс. рублей, их действия пресекли оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю. На сотрудников МВД завели уголовное дело по п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки в крупном размере).

2 февраля 2021 года в пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что Кропоткинский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела. Сначала обвиняемые признали свою вину, но на судебном заседании отказались от прежних показаний. Один из них также отказался говорить последнее слово.

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Суд признал полицейских виновными и назначил им семь и восемь лет в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с функциями представителей власти, в течение трех лет. Также им назначили штраф в размере пятикратной суммы взятки, то есть 1 млн рублей.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Геленджике трое полицейских выслеживали мужчину с наркотиками, чтобы потребовать у него взятку. А в Кореновском районе командир взвода ДПС заставлял подчиненных передавать ему взятки. Они заявили на него в СК.

Взятка Гулькевичский район Наркотики Полиция

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