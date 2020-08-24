На Кубани командир взвода ДПС заставлял подчиненных передавать ему взятки, сотрудники заявили на него в СК

Краснодарский край

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24 августа в СК рассказали, что в Кореновском районе подозревают командира отдельного взвода ДПС ГИБДД районного отдела полиции в незаконных действиях

В апреле 2020 года полицейский сообщил инспектору, находящемуся в его подчинении, о необходимости систематически передавать ему взятки. По версии следствия, за это командир взвода обещал работнику общее покровительство и попустительство на службе. Сотрудник ДПС опасался последствий для себя в случае отказа и вынужден был согласиться. В результате с 24 апреля по 22 июня 2020 года командир систематически получал взятки, общая сумма составила 13,5 тыс. рублей.

Дальнейшие действия полицейского пресекли, в следственный отдел при этом поступило 27 заявлений сотрудников ДПС о неправомерных действиях командира. В отношении него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Сейчас устанавливаются лица, в отношении которых подозреваемый мог совершать незаконные действия, заявили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили, что полицейский отстранен от служебных обязанностей, проходит проверка.

Сотрудники полиции нередко становятся фигурантами уголовных дел из-за коррупции. В марте 2020 года стало известно о полицейском из Новороссийска, который для повышения раскрываемости принудил врача взять взятку. В июне в Сочи осудили двух братьев-полицейских, которые создали преступную группу и требовали взятки в обмен на не привлечение к ответственности.

Взятка Кореновский район Следственный комитет

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