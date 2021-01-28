На Кубани до средины февраля продлили режим повышенной готовности
Власти Краснодарского края 28 января снова продлили режим повышенной готовности на две недели
Напомним, режим повышенной готовности действует на Кубани с 15 марта, параллельно с ним в регионе вводили карантин, который сняли 21 июня. Губернатор Вениамин Кондратьев каждые две недели продлевает режим повышенной готовности. Последний раз глава региона подписал постановление, по которому режим сохранится до 29 января.
Постановление о новом продлении режима до 12 февраля подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Согласно документу, с 1 февраля в регионе возобновится конгрессно-выставочная деятельность при условии соблюдения количества посетителей из расчета 4 кв. метра на одного человека. Кроме того, заполняемость зрительных залов в кинотеатрах, театрах, концертных залах разрешили увеличить до 30%. В остальном в документе никаких новых изменений не появилось.
Жители и гости края по-прежнему должны носить маски в местах массового скопления людей, в том числе при посещении магазинов, вокзалов, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах и в иных общественных местах. Также сохранилось требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Под запретом остались развлекательные, зрелищные, культурные мероприятий с очным присутствием людей. Число участников деловых мероприятий не должно превышать 100 человек.
Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем людям старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.
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