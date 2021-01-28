На Кубани до средины февраля продлили режим повышенной готовности

Напомним, режим повышенной готовности действует на Кубани с 15 марта, параллельно с ним в регионе вводили карантин, который сняли 21 июня. Губернатор Вениамин Кондратьев каждые две недели продлевает режим повышенной готовности. Последний раз глава региона подписал постановление, по которому режим сохранится до 29 января.

Постановление о новом продлении режима до 12 февраля подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Согласно документу, с 1 февраля в регионе возобновится конгрессно-выставочная деятельность при условии соблюдения количества посетителей из расчета 4 кв. метра на одного человека. Кроме того, заполняемость зрительных залов в кинотеатрах, театрах, концертных залах разрешили увеличить до 30%. В остальном в документе никаких новых изменений не появилось.