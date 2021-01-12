На Кубани еще раз продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности действует на Кубани с 15 марта, параллельно с ним в регионе вводили карантин , который сняли 21 июня. Губернатор Вениамин Кондратьев каждые две недели продлевает режим повышенной готовности. Последний раз глава региона подписал постановление, по которому режим сохранится до 13 января 2021 года. Однако с 31 декабря в крае официально разрешили возобновить работу кинотеатров при загрузке зала не более 15%.

В соответствии с новым постановлением, режим повышенной готовности снова продлили на две недели, — до 29 января 2021 года. В остальном в документе никаких новых изменений не появилось, сообщили в краевом оперштабе.

Жители и гости края по-прежнему должны соблюдать коронавирусные правила, социальную дистанцию в 1,5 метра, носить маски в общественных местах, в том числе на свежем воздухе и на работе. Под запретом остались развлекательные, зрелищные, культурные мероприятий с очным присутствием людей. Число участников деловых мероприятий не должно превышать 100 человек.

Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем людям старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.