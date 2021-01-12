На Кубани еще раз продлили режим повышенной готовности
Глава Кубани Вениамин Кондратьев 12 января снова подписал постановление о продлении режима повышенной готовности
Режим повышенной готовности действует на Кубани с 15 марта, параллельно с ним в регионе вводили карантин, который сняли 21 июня. Губернатор Вениамин Кондратьев каждые две недели продлевает режим повышенной готовности. Последний раз глава региона подписал постановление, по которому режим сохранится до 13 января 2021 года. Однако с 31 декабря в крае официально разрешили возобновить работу кинотеатров при загрузке зала не более 15%.
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В соответствии с новым постановлением, режим повышенной готовности снова продлили на две недели, — до 29 января 2021 года. В остальном в документе никаких новых изменений не появилось, сообщили в краевом оперштабе.
Жители и гости края по-прежнему должны соблюдать коронавирусные правила, социальную дистанцию в 1,5 метра, носить маски в общественных местах, в том числе на свежем воздухе и на работе. Под запретом остались развлекательные, зрелищные, культурные мероприятий с очным присутствием людей. Число участников деловых мероприятий не должно превышать 100 человек.
Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем людям старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.
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