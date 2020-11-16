В Юбилейном микрорайоне Краснодара планируют до конца года достроить спортивный комплекс

Напомним, о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на улице 70-летия Октября, 10/1 стало известно в октябре 2019 года. К 16 ноября 2020-го там практически завершили отделочные работы, строители приступили к благоустройству прилегающей территории, сообщили на аппаратном совещании в администрации Краснодара.

«Очень рассчитываю, что до конца месяца данный спортивный объект будет введен в эксплуатацию. Дальше проведем все необходимые мероприятия по аттестации и уже начнем там учебно-воспитательный процесс. Это муниципальное учреждение, которое будет находиться в ведении управления по физической культуре и спорту. Там будут проводить абсолютно бесплатные занятия», — рассказал глава краевой столицы Евгений Первышов.