В Юбилейном микрорайоне Краснодара планируют до конца года достроить спортивный комплекс

Краснодарский край

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Власти Краснодара 16 ноября рассказали о ходе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Юбилейном микрорайоне

Напомним, о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на улице 70-летия Октября, 10/1 стало известно в октябре 2019 года. К 16 ноября 2020-го там практически завершили отделочные работы, строители приступили к благоустройству прилегающей территории, сообщили на аппаратном совещании в администрации Краснодара.

«Очень рассчитываю, что до конца месяца данный спортивный объект будет введен в эксплуатацию. Дальше проведем все необходимые мероприятия по аттестации и уже начнем там учебно-воспитательный процесс. Это муниципальное учреждение, которое будет находиться в ведении управления по физической культуре и спорту. Там будут проводить абсолютно бесплатные занятия», — рассказал глава краевой столицы Евгений Первышов.

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По словам директора департамента строительства Артема Аганова, комплекс готов на 95%. Завершить строительство планируют до конца 2020 года. В декабре управление по физической культуре и спорту начнет завозить оборудование, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Здание будущего многофункционального спортивного центра — двухэтажное, общей площадью 2,4 тыс. кв. метров. В нем будут проходить тренировки и соревнования по гандболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу и борьбе. На оставшейся части территории обустроят беговые дорожки и площадку для воркаута. Комплекс будет работать 7 дней в неделю по 12 часов.

В здании оборудуют три спортивных зала:

  • многофункциональный зал на 1,3 тыс. кв. метров для игровых видов спорта с местами для зрителей;
  • зал для единоборств на 292 кв. метра с двумя коврами диаметром 7 метров каждый;
  • тренажерный зал на 37 кв. метров.
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