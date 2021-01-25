Хабиб задумался о карьере футболиста

Дагестанский спортсмен Хабиб Нурмагомедов вечером 24 января заявил о том, что готовится к карьере футболиста

Напомним, в октябре 2020 года Хабиб одолел Джастина Гейджи в турнире UFC и защитил титул чемпиона. После чего спортсмен сообщил, что это был его последний бой и что он пообещал матери закончить карьеру после смерти отца.

В ноябре на встрече с молодежью в Дербенте Нурмагомедов рассказал, что планирует делать после окончания карьеры. По его словам, он собирается закончить Российский экономический университет и заниматься сельским хозяйством.