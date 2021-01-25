Хабиб задумался о карьере футболиста
Дагестанский спортсмен Хабиб Нурмагомедов вечером 24 января заявил о том, что готовится к карьере футболиста
Напомним, в октябре 2020 года Хабиб одолел Джастина Гейджи в турнире UFC и защитил титул чемпиона. После чего спортсмен сообщил, что это был его последний бой и что он пообещал матери закончить карьеру после смерти отца.
В ноябре на встрече с молодежью в Дербенте Нурмагомедов рассказал, что планирует делать после окончания карьеры. По его словам, он собирается закончить Российский экономический университет и заниматься сельским хозяйством.
«Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством — не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я [и в спорте] начинал тренироваться», — рассказал Нурмагомедов.
Вечером 24 января 2021 года Нурмагомедов сообщил о своем желании попробовать себя в качестве футболиста.
«Готовлюсь к дебюту на большом футболе, жду предложений, будем рассматривать», — написал спортсмен.
Подписчики поддержали бойца в комментариях к посту и написали, что такой игрок не помешает сборной России, добавил телеканал «360».