Хабиб задумался о карьере футболиста

Дагестан, Вся Россия, В мире

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Дагестанский спортсмен Хабиб Нурмагомедов вечером 24 января заявил о том, что готовится к карьере футболиста

Напомним, в октябре 2020 года Хабиб одолел Джастина Гейджи в турнире UFC и защитил титул чемпиона. После чего спортсмен сообщил, что это был его последний бой и что он пообещал матери закончить карьеру после смерти отца.

В ноябре на встрече с молодежью в Дербенте Нурмагомедов рассказал, что планирует делать после окончания карьеры. По его словам, он собирается закончить Российский экономический университет и заниматься сельским хозяйством.

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«Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством — не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я [и в спорте] начинал тренироваться», — рассказал Нурмагомедов.

Вечером 24 января 2021 года Нурмагомедов сообщил о своем желании попробовать себя в качестве футболиста.

«Готовлюсь к дебюту на большом футболе, жду предложений, будем рассматривать», — написал спортсмен.

Подписчики поддержали бойца в комментариях к посту и написали, что такой игрок не помешает сборной России, добавил телеканал «360».

Футбол Хабиб Нурмагомедов

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Хабиб задумался о карьере футболиста

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