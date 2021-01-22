Жителей Кубани предупредили, что с потеплением с крыш начнут падать сосульки

Напомним, 17 января на Кубани прошел снегопад, за сутки выпала треть месячной нормы осадков. В последующие дни в регионе установилась морозная погода и снег остался лежать. Коммунальные службы занимались расчисткой дорог, улиц и дворов, но за несколько дней им удалось убрать снег далеко не везде.

Тем временем, уже 22 января в крае прогнозируют потепление: в дневные часы минусовые температуры сменятся плюсом. В пятницу днем воздух прогреется до 3-8 °С, а на выходных столбики термометров достигнут 10 °С.