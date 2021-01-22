Жителей Кубани предупредили, что с потеплением с крыш начнут падать сосульки
21 января МЧС предостерегло жителей Краснодарского края от схода снега и наледи с крыш
Напомним, 17 января на Кубани прошел снегопад, за сутки выпала треть месячной нормы осадков. В последующие дни в регионе установилась морозная погода и снег остался лежать. Коммунальные службы занимались расчисткой дорог, улиц и дворов, но за несколько дней им удалось убрать снег далеко не везде.
Тем временем, уже 22 января в крае прогнозируют потепление: в дневные часы минусовые температуры сменятся плюсом. В пятницу днем воздух прогреется до 3-8 °С, а на выходных столбики термометров достигнут 10 °С.
Читайте также:
В связи с этим МЧС предупредило жителей Кубани о «сезонных рисках»: с потеплением с крыш зданий начнет сходить снег и наледь. В ведомстве порекомендовали не подходить близко к стенам зданий и дали несколько советов, как вести себя в такую погоду:
- выйдя из здания, нужно посмотреть, есть ли на карнизе снег или сосульки;
- не ходить по ограждённой территории вблизи домов;
- если вы шли и услышали шум сверху, не останавливайтесь, чтобы посмотреть, что случилось;
- чтобы не попасть под падающую сверху снежную массу или ледяную глыбу, прижмитесь к стене;
- машины следует парковать подальше от зданий, с крыш которых свисают сосульки или снег;
Кроме того, спасатели предупредили, что на тротуарах и дорогах может быть скользко из-за гололёда.
При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 8 (861) 268-64-40, 01, 101, 112 или 8 (861) 214-33-36 (для жителей Краснодара).
Читайте также:
Ранее Юга.ру рассказывали о несчастных случаях, которые произошли на Кубани во время морозной погоды. Так, в Динском районе подросток катался на поддоне, привязанном к бамперу, и попал под машину. В Краснодаре фура застряла на заснеженных рельсах и перекрыла дорогу трамваям. В Горячем Ключе под лёд провалилась группа людей, один человек погиб.