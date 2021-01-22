Жителей Кубани предупредили, что с потеплением с крыш начнут падать сосульки

Краснодарский край

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21 января МЧС предостерегло жителей Краснодарского края от схода снега и наледи с крыш

Напомним, 17 января на Кубани прошел снегопад, за сутки выпала треть месячной нормы осадков. В последующие дни в регионе установилась морозная погода и снег остался лежать. Коммунальные службы занимались расчисткой дорог, улиц и дворов, но за несколько дней им удалось убрать снег далеко не везде.

Тем временем, уже 22 января в крае прогнозируют потепление: в дневные часы минусовые температуры сменятся плюсом. В пятницу днем воздух прогреется до 3-8 °С, а на выходных столбики термометров достигнут 10 °С.

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В связи с этим МЧС предупредило жителей Кубани о «сезонных рисках»: с потеплением с крыш зданий начнет сходить снег и наледь. В ведомстве порекомендовали не подходить близко к стенам зданий и дали несколько советов, как вести себя в такую погоду:

  • выйдя из здания, нужно посмотреть, есть ли на карнизе снег или сосульки;
  • не ходить по ограждённой территории вблизи домов;
  • если вы шли и услышали шум сверху, не останавливайтесь, чтобы посмотреть, что случилось;
  • чтобы не попасть под падающую сверху снежную массу или ледяную глыбу, прижмитесь к стене;
  • машины следует парковать подальше от зданий, с крыш которых свисают сосульки или снег;

Кроме того, спасатели предупредили, что на тротуарах и дорогах может быть скользко из-за гололёда.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 8 (861) 268-64-40, 01, 101, 112 или 8 (861) 214-33-36 (для жителей Краснодара).

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