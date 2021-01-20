В Краснодаре из-за застрявшей на путях фуры четыре трамвая изменили маршруты

В Краснодаре на улице Стасова днем 20 января грузовик застрял на трамвайных путях

В 13:40 в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» появилось в видео с застрявшим на путях грузовиком. Судя по кадрам, на этом месте нет переезда. Напротив фуры встал трамвай № 7.

В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру подтвердили, что на участке, в районе Стасова, 7 по направлению к Воронежской, застряла груженая фура. На 14:15 работы по извлечению машины продолжались. Из-за происшествия трамваи № 6,7, 12 и 22 направили по другим маршрутам.

Напомним, что актуальное движение трамваем можно увидеть на карте КТТУ, а также в карте-приложении «Яндекса».

Как писали Юга.ру, в январе за половину суток в Краснодаре произошло сразу два ДТП с трамваями на улице Гоголя.