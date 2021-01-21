В Горячем Ключе провалилась под лед группа людей, один погиб

В ночь на 21 января в Горячем Ключе утонул 47-летний мужчина

Несчастный случай произошел ночью между 2:00 и 3:00 на городском озере. Несколько человек вышли на лед и провалились. Один из них, 47-летний мужчина, не смог выбраться и утонул.

В своем инстаграме глава города Александр Кильганкин написал 21 января, что причиной произошедшего стала халатность:

«Буквально только что сотрудники парка остановили нескольких людей, которые собирались выйти на лед на коньках».