В Горячем Ключе провалилась под лед группа людей, один погиб
В ночь на 21 января в Горячем Ключе утонул 47-летний мужчина
Несчастный случай произошел ночью между 2:00 и 3:00 на городском озере. Несколько человек вышли на лед и провалились. Один из них, 47-летний мужчина, не смог выбраться и утонул.
В своем инстаграме глава города Александр Кильганкин написал 21 января, что причиной произошедшего стала халатность:
«Буквально только что сотрудники парка остановили нескольких людей, которые собирались выйти на лед на коньках».
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Мэр добавил, что начинается оттепель и температура стала подниматься. Озеро не замерзало полностью и лед очень тонкий, поэтому выходить на него опасно для жизни, сказал Кильганкин.
Накануне Юга.ру пообщались со специалистом главы одного из отделов центра прогнозирования ЧС. Он рассказал, что 21 января морозы на Кубани сменятся температурой выше нуля.