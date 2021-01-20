Когда закончатся морозы на Кубани? Прогноз центра прогнозирования ЧС

Краснодарский край

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20 января портал Юга.ру узнал, какая погода будет в Краснодарском крае в конце января

Руководитель отдела ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник 20 января рассказал журналисту портала Юга.ру, что воздушные потоки, которые приносили холод на Кубань, «сменят направление на южные». Из-за этого с 21 января начнется потепление — отметки термометров перейдут ноль.

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По словам Колесника, предстоящая ночь будет еще довольно холодной, но уже к завтрашнему вечеру ожидается плюс. Далее «положительная тенденция» продолжится.

По данным гидрометцентра Кубани, в ночь на 21 января ожидается -17...-12 °С, в восточной половине края похолодает до -20...-25 °С. Днем в четверг воздух прогреется до -2...+3 °С, однако местами в северной части края и предгорных районах будет -9...-4 °С. В некоторых районах пройдет дождь и снег.

Ночью 22 января ожидается от -3 °С до +2 °С. В восточной половине края температура опустится до -9 °С. Днем в пятницу потеплеет до 3-8 °С. Будет преимущественно без осадков.

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На выходных на Кубани воздух прогреется до 5-10 °С. В северной части Черноморского побережья ожидается такая же температура, в Сочи и Туапсе будет несколько теплее — 7-12 °С. При этом возможны туманы, а в ночное время — наледь. Водителям стоит быть осторожнее в такое время, добавил Колесник. Вероятность осадков минимальная.

На следующей неделе ночью столбики термометров могут опуститься до небольшого минуса (-2...0 °С), днем будет преимущественно плюс, 0-7 °С. В дневное время в крае пройдут дожди, вечером они перейдут в мокрый снег.

«После выходных температурный фон сгладится и будет ближе к обычным январским показателям», — подытожил начальник центра мониторинга и прогнозирования ЧС.

Погода Сочи Туапсинский район

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