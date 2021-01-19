В Сочи из-за снегопада произошли ДТП и образовались пробки

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 19 января снегопад спровоцировал 9-бальные пробки и ДТП на дорогах

На курорте утром 19 января начался залповый снегопад. Особенно интенсивным он был в Центральном и Адлерском районах. Из-за непогоды в Сочи произошло несколько аварий, в том числе с участием грузовиков.

«По предварительным данным, водитель двигался со стороны поселка Дагомыс в сторону центра Сочи со скоростью не обеспечивающей постоянного контроля над движением. По счастливой случайности никто не пострадал», — сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Он уточнил, что на левом закруглении дороги фура потеряла управление, большегруз занесло и он сначала сбил металлическую опору, а затем выехал на встречную полосу и врезался в дорожное ограждение.

На улицы курорта выехали более 150 единиц специальной снегоуборочной техники, работало 150 комбинированных дорожных машин. С наледью на тротуарах боролись вручную, используя противогололедные реагенты. В пресс-службе мэрии курорта людей просили воздержаться от поездок на личном транспорте при отсутствии зимней резины.

В специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей добавили, что днем 20 января интенсивность осадков снизится, однако уменьшение количества облачности будет сопровождаться заморозками, температура воздуха ночью понизится до -2...-4 °С. Ночные заморозки сохранятся до 22 января, в дальнейшем начнется постепенный рост температуры воздуха.

Как писали Юга.ру, в ближайшие дни в горах Сочи прогнозируют сход лавин.

ДТП Погода Сочи

Новости

В Сочи из-за снегопада произошли ДТП и образовались пробки
В Краснодаре ищут родственников мужчины с провалами в памяти
В Краснодаре прошли крещенские купания. Фото и видео из соцсетей
В Краснодаре после после вмешательства прокуратуры убрали свалку на Западном обходе
В Краснодаре начали разбирать ёлку, которую за свой счет украсил местный предприниматель
Полицейские силой заставили краснодарца признаться в краже бритвенных станков — «Комитет против пыток»

Лента новостей

«Прекратить издевательства и открыть переднюю дверь»
Сегодня, 15:27
«Прекратить издевательства и открыть переднюю дверь»
Как я покатался на челночном трамвае в Краснодаре: личный опыт
От отравления до СИЗО
Сегодня, 15:30
От отравления до СИЗО
Вспомнили, что происходило с Навальным за последние пять месяцев
Хорошая девочка и с чем ее едят
Вчера, 13:05
Хорошая девочка и с чем ее едят
Почему некоторые заведения можно только игнорировать

Реклама на портале