В Сочи из-за снегопада произошли ДТП и образовались пробки

На курорте утром 19 января начался залповый снегопад. Особенно интенсивным он был в Центральном и Адлерском районах. Из-за непогоды в Сочи произошло несколько аварий, в том числе с участием грузовиков.

«По предварительным данным, водитель двигался со стороны поселка Дагомыс в сторону центра Сочи со скоростью не обеспечивающей постоянного контроля над движением. По счастливой случайности никто не пострадал», — сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Он уточнил, что на левом закруглении дороги фура потеряла управление, большегруз занесло и он сначала сбил металлическую опору, а затем выехал на встречную полосу и врезался в дорожное ограждение.