На Кубани подросток катался по дороге на поддоне и попал под машину

Краснодарский край

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18 января в Динском районе произошел несчастный случай, в котором пострадал подросток

По предварительным данным, 19-летний водитель Grand Tiger в селе Первореченском катал по улице Советской 17-летнего парня на поддоне, привязанном к заднему бамперу. Этим он нарушил правила перевозки пассажиров. Около 22:00 поддон вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с движущейся машиной, ее водитель впоследствии скрылся с места происшествия.

Подростка, катавшегося на поддоне, госпитализировали. Старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко отметил порталу Юга.ру 20 января, что знакомый пострадавшего имеет стаж вождения два года.

В ГИБДД напомнили, что дорога — не место для развлечений и игр. 

Напомним, накануне в Сочи из-за выпавшего снега произошло несколько ДТП и образовались пробки.

ГИБДД Дети Динской район Происшествия

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