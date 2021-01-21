В Краснодаре продолжат бороться с рекламными вывесками на английском языке

20 января на рабочей встрече в администрации города рассказали, что из-за пандемии в 2020 году количество проверок рекламы снизилось, поскольку предпринимателям «и так было непросто работать». Теперь же борьбу с «визуальным мусором» решили возобновить, сказал Евгений Первышов.

«Информацию о нарушениях передаем в округа, и там проводят работу с предпринимателями. Если предприниматель сам не устранит нарушение — ему выпишут штраф», — описала схему работы главный архитектор города Наталья Машталир.

В пресс-службе мэрии напомнили, что рекламные конструкции должны соответствовать требованиям федерального закона «О рекламе», а вывески предприятий и офисов — правилам благоустройства Краснодара. Также с начала 2019 года в Краснодаре действует разработанный департаментом архитектуры дизайн-код. Это выжимка из правил благоустройства и набор схем с возможным размещением вывесок.