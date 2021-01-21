В Краснодаре продолжат бороться с рекламными вывесками на английском языке
20 января в мэрии Краснодара обсудили внешний вид города в части рекламных конструкций
20 января на рабочей встрече в администрации города рассказали, что из-за пандемии в 2020 году количество проверок рекламы снизилось, поскольку предпринимателям «и так было непросто работать». Теперь же борьбу с «визуальным мусором» решили возобновить, сказал Евгений Первышов.
«Информацию о нарушениях передаем в округа, и там проводят работу с предпринимателями. Если предприниматель сам не устранит нарушение — ему выпишут штраф», — описала схему работы главный архитектор города Наталья Машталир.
В пресс-службе мэрии напомнили, что рекламные конструкции должны соответствовать требованиям федерального закона «О рекламе», а вывески предприятий и офисов — правилам благоустройства Краснодара. Также с начала 2019 года в Краснодаре действует разработанный департаментом архитектуры дизайн-код. Это выжимка из правил благоустройства и набор схем с возможным размещением вывесок.
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За незаконную установку или эксплуатацию информационных и рекламных конструкций предусмотрен штраф: 1-1,5 тыс. рублей для граждан, 3-5 тыс. рублей для должностных лиц, 0,5-1 млн рублей для юридических лиц. Кроме того, за нарушения правил благоустройства города на территории Краснодара по части размещения рекламы и материалов рекламного характера грозит штраф от 1 до 50 тыс. рублей.
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«К сожалению, встречаются такие дома или торговые ряды, где обилие наружной рекламы просто зашкаливает. При этом разнятся цвета, формы рекламных вывесок и конструкций. Многие названия совершенно неоправданно написаны на английском языке. Это не прибавляет плюсов в облик столицы края. Но скажу по своему опыту: такая проблема не только в Краснодаре, с нею в той или иной степени сталкиваются в курортных городах и поселках», — сказал председатель комитета по вопросам строительства и ЖКХ Законодательного собрания Кубани Владимир Лыбанев.
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Машталир добавила, что, согласно федеральному законодательству, вывеска должна быть на русском языке. Иностранный логотип или надпись могут использовать компании, которые зарегистрировали это слово (группу слов или знак с латинской буквой) в качестве товарного знака. По ее словам, некоторое время назад администрация провела работу, после чего даже крупные иностранные компании установили вывески на русском языке.
По итогам встречи решили увеличить количество выездных проверок по центральным улицам Краснодара и главным улицам микрорайонов. Также депутатам гордумы предложат составить предложение в адрес ЗСК об увеличении штрафов для тех, кто нарушает правила благоустройства.