«Здесь всё на максималках, всё до предела». Журналист Пивоваров поделился впечатлениями о краснодарских пробках, жителях и «парке Галицкого»

Краснодарский край

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30 декабря журналист Алексей Пивоваров рассказал в своем инстаграме о Краснодаре

Автор YouTube-канала «Редакция» в октябре завел в инстаграме рубрику #городапивоварова и начал рассказывать в ней о городах России, которые посетил. 30 декабря журналист поделился своими впечатлениями о Краснодаре и отметил его статус аграрной столицы. «Бескрайние тучные поля и многолюдные станицы» нетипичны для России, считает он, поэтому местным жителям и краевой столице это придает «совершенно особенный характер»:

«Краснодар — это наш русский Техас и наша русская Сицилия, в том смысле, что здесь всё на максималках, всё безудержно, всё до предела».

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В пример Пивоваров привел случай, в котором проявилась такая черта: когда он был на съемках в Краснодаре, в уличном кафе ему дали бутерброд «с колбасой в три раза толще хлеба»:

«И здесь всё так: Краснодар не шепчет как Питер, не навевает мысли как Казань, не отстраняется как Москва — он хватает тебя за плечи и кричит, поет о себе во всю казачью мощь!».

Журналист сказал, что этот максимализм чувствуется во всем. Он присутствует в застройке города, при которой в свободный кусок земли пытаются воткнуть «кичливый домище — не важно какая архитектура по соседству», и в способе размещения рекламы, которую пытаются повесить на любую горизонтальную и вертикальную поверхность.

«Опять же пробки: поскольку в Краснодаре, как в уважающей себя фермерской столице, у каждого должна быть машина, то пробки здесь иногда похуже и московских, и питерских вместе взятых», — считает автор.

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При этом, отметил Пивоваров, максимализм действует и в обратную сторону, и привел в качестве примера «знаменитый на всю Россию парк Галицкого». По его мнению, это «одно из самых уникальных и крутых пространств, когда-либо созданных в современной России».

«В целом, это город яркого солнца в прямом и в переносном смысле. Нельзя ждать от него полутонов, недосказанностей и неброских ландшафтов. Здесь все либо залито нестерпимым светом, либо погружено в черную южную ночь», — написал он.

Также журналист отметил характер местных жителей:

«Приезжие часто упрекают местных в некоторой хабалистости. На самом деле, это обратная сторона южной любви: если тебя здесь полюбят и признают другом, то буквально задушат в объятиях».

Текст заканчивается советом обязательно побывать в новом году в Краснодаре.

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