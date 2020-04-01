Во время строительства трассы из Краснодара к Крымскому мосту не будут ограничивать движение

В Краснодарском крае в 2020 году начнется первый этап строительства дороги из Краснодара в Керчь, во время которого не будут ограничивать движение

Накануне стало известно, что ФКУ Упрдор «Тамань» заключило госконтракт на работы в рамках первого этапа строительства и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь. На первом этапе работы пройдут на участке от хутора Белого до Славянска-на-Кубани протяженностью более 68 км.

В ФКУ Упрдор «Тамань» сообщили, что существующая дорога состоит в основном из двух полос движения в обоих направлениях, она проходит через множество населенных пунктов. Это приводит к заторам, особенно в курортный сезон. Проблему хотят решить строительством четырехполосной проезжей части и возведением нескольких искусственных сооружений. Так как дорога пройдет по новому направлению, ограничений движения не будет.

Напомним, стоимость контракта на строительство и реконструкцию трассы составила 59,19 млрд рублей. На втором этапе пройдут работы на отрезке от Славянска-на-Кубани до Краснодара. Заключение контракта на их проведение также запланировано в этом году. Новую трассу хотят закончить к 2024 году, сообщили 1 апреля в пресс-службе администрации края. К реконструкции участка дороги А-289 приступят в ближайшее время, но более конкретные сроки не уточняются.