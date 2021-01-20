Ретейлер «Магнит» 19 января анонсировал запуск формата киосков. Власти Краснодара прокомментировали эту информацию

Накануне на сайте «Магнита» сообщили о запуске формата киоска. В компании сообщили, что первый торговый объект в новом формате появился в конце 2020 года на территории головного офиса в Краснодаре. В «Киоске Мини» площадью 18 кв. метров представлены товары 650 наименований, в основном — готовая еда и продукты для быстрого перекуса, кондитерские изделия, мороженое и напитки. «Магнит» также собирается тестировать более крупный формат киосков и вендинговые аппараты в местах с высоким трафиком: офисы, транспортные узлы, пешеходные зоны, парки, спортивные объекты, учебные заведения.

Стильный #КиоскМини в Краснодаре уже готов угостить вас свежим кофе и горячими френч-догами ☕️



Ждите в других городах #Магнит to go совсем скоро 🧲 pic.twitter.com/DmhY3eSC2h — Магнит (@magnitretail) January 20, 2021

20 января эту новость прокомментировал глава Краснодара Евгений Первышов. В своем телеграм-канале мэр написал, что был удивлен, узнав о планах «одного из крупных ритейлеров» установить в городе ларьки. «Судя по всему, произошло какое-то недопонимание. — предположил Первышов. — У нас есть утвержденная схема нестационарных торговых объектов».

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Он напомнил, что власти Краснодара ведут активную борьбу с незаконными ларьками — муниципальную землю освобождают от таких конструкций, а из парков убирают нелегальную торговлю. «Так что ларьков в Краснодаре может становиться только меньше, а не больше», — резюмировал глава города, уточнив, что исключение могут сделать только продавцам сельхозпродукции. После этого пресс-служба «Магнита» распространила разъяснение по поводу информации об открытии киосков на Кубани. В компании заявили, что не планировали открывать 30 первых ларьков именно в Краснодаре и крае — пилотный формат собираются тестировать сразу в нескольких регионах. «Нам, конечно, интересен Краснодарский край, как наш родной регион, но мы не претендуем на какое-то особое к нам отношение. Планируем участвовать в конкурсах на участки на общих условиях, которые существуют для нестационарной торговли для муниципальных образований Краснодарского края», — прокомментировали в «Магните».

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