«Магнит» запустил формат киосков. Первышов удивился и сказал, что ларьков в Краснодаре может стать только меньше

Краснодарский край

Распечатать

Ретейлер «Магнит» 19 января анонсировал запуск формата киосков. Власти Краснодара прокомментировали эту информацию

Накануне на сайте «Магнита» сообщили о запуске формата киоска. В компании сообщили, что первый торговый объект в новом формате появился в конце 2020 года на территории головного офиса в Краснодаре. В «Киоске Мини» площадью 18 кв. метров представлены товары 650 наименований, в основном — готовая еда и продукты для быстрого перекуса, кондитерские изделия, мороженое и напитки.

«Магнит» также собирается тестировать более крупный формат киосков и вендинговые аппараты в местах с высоким трафиком: офисы, транспортные узлы, пешеходные зоны, парки, спортивные объекты, учебные заведения.

20 января эту новость прокомментировал глава Краснодара Евгений Первышов. В своем телеграм-канале мэр написал, что был удивлен, узнав о планах «одного из крупных ритейлеров» установить в городе ларьки.

«Судя по всему, произошло какое-то недопонимание. — предположил Первышов. — У нас есть утвержденная схема нестационарных торговых объектов».

Читайте также:

Он напомнил, что власти Краснодара ведут активную борьбу с незаконными ларьками — муниципальную землю освобождают от таких конструкций, а из парков убирают нелегальную торговлю.

«Так что ларьков в Краснодаре может становиться только меньше, а не больше», — резюмировал глава города, уточнив, что исключение могут сделать только продавцам сельхозпродукции.

После этого пресс-служба «Магнита» распространила разъяснение по поводу информации об открытии киосков на Кубани. В компании заявили, что не планировали открывать 30 первых ларьков именно в Краснодаре и крае — пилотный формат собираются тестировать сразу в нескольких регионах.

«Нам, конечно, интересен Краснодарский край, как наш родной регион, но мы не претендуем на какое-то особое к нам отношение. Планируем участвовать в конкурсах на участки на общих условиях, которые существуют для нестационарной торговли для муниципальных образований Краснодарского края», — прокомментировали в «Магните».

Читайте также:

Два года назад глава Краснодара Евгений Первышов объявил о борьбе с незаконными ларьками. Так, в 2018-м в городе снесли 156 торговых точек, годом ранее — 219, а в планах на 2019 год было более 300 ларьков. Только за первые девять месяцев 2020 года в Краснодаре демонтировали 110 временных сооружений (торговые точки и рекламные конструкции) и 60 капитальных объектов. 

«Магнит» Евгений Первышов Краснодар Торговля

Новости

«Магнит» запустил формат киосков. Первышов удивился и сказал, что ларьков в Краснодаре может стать только меньше
В Сочи дети устроили снежную горку на братских могилах солдат
Когда закончатся морозы на Кубани? Прогноз главы центра прогнозирования ЧС
На Кубани двух медиков с фальшивыми дипломами понизили в должности и завели на них уголовные дела
В Усть-Лабинском районе закрыли все МФЦ по требованию Роспотребнадзора
Еще 19 кубанцев умерли от коронавируса. В том числе 42-летняя женщина

Лента новостей

«В Краснодаре самая высокая цена проезда на юге России»
Сегодня, 08:01
«В Краснодаре самая высокая цена проезда на юге России»
Интервью с руководителем «Транспортной инициативы» Мариной Репещук
От отравления до СИЗО
Вчера, 15:30
От отравления до СИЗО
Вспомнили, что происходило с Навальным за последние пять месяцев
«Прекратить издевательства и открыть переднюю дверь»
Вчера, 15:27
«Прекратить издевательства и открыть переднюю дверь»
Как я покатался на челночном трамвае в Краснодаре: личный опыт

Реклама на портале