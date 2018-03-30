Власти Краснодара намерены бороться с ларьками на территории жилых домов

Краснодар готовит законодательную инициативу в краевое Заксобрание по контролю за установкой торговых объектов на придомовых территориях жилых домов

Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов на внеочередном заседании гордумы. Он пояснил, что это позволит установить штрафы за самовольное размещение объектов торговли и общепитов на придомовых территориях. Предлагаемая сумма штрафов — от 2 до 70 тыс. рублей.

По словам главы города, в Краснодаре около 300 таких ларьков и павильонов, установленных на участках, отведенных под эксплуатацию домов.

«Пользуясь несовершенством законодательства, как правило, иногородние компании и предприниматели договариваются с управляющими компаниями и размещают такие объекты. Из-за этого городской бюджет недополучает арендные платежи и налоговые отчисления. Но самое главное — на фоне общей борьбы за очистку улиц от ларьков и торговых павильонов, существующие сейчас лазейки в законе позволяют неконтролируемо увеличивать количество таких объектов и портить облик города», — сказал Первышов.

Он отметил, что запрет на размещение таких объектов есть, однако не выстроена система штрафов и наказаний за нарушения. Изменения предлагается внести в краевой закон «Об административных правонарушениях». Благодаря им администрация также сможет бороться за освобождение дворов от таких торговых объектов.

В ближайшее время гордума рассмотрит эту инициативу, документы направят в ЗСК, сообщили в пресс-службе мэрии.