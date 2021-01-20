МВД 20 января сообщило, что в Краснодарском крае задержали медиков с фальшивыми дипломами

Как выяснили правоохранители, два жителя Армавира 33 и 36 лет работали санитарами в одной из больниц города, а в прошлом году купили поддельные дипломы об окончании местного медицинского колледжа.

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Мужчины предоставили документы в отдел кадров городской больницы, чтобы перевестись на должность среднего медперсонала. Однако при проверке выяснилось, что в колледже они не обучались.

Сотрудники ОМВД Армавира совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю проверили оперативную информацию и задержали злоумышленников, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Против подозреваемых возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо поддельных официальных документов, предоставляющих право или освобождающих от обязанностей, штампов, печатей или бланков). Им грозит до года лишения свободы.

Кроме того, мужчин понизили до должности дезинфекторов автомобилей скорой помощи, для которой не нужно медицинское образование.