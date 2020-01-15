На Кубани замглавы сельского поселения подделала диплом КубГУ

Замглавы одного из поселений Каневского района при устройстве на работу представила подложный диплом о высшем образовании, рассказали 15 января в краевой прокуратуре

Для работы в Придорожном сельском поселении женщина представила диплом, который ей якобы выдали в Кубанском государственном университете. Прокуратура провела проверку и выяснила, что она никогда не значилась в числе студентов вуза и не получала диплом.

В результате полиция возбудила в отношении уже бывшего заместителя главы села уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо поддельных документов).

Напомним, в апреле 2019 года на Кубани завели дело на секретарей одного из вузов за продажу дипломов.