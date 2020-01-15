На Кубани замглавы сельского поселения подделала диплом КубГУ
Замглавы одного из поселений Каневского района при устройстве на работу представила подложный диплом о высшем образовании, рассказали 15 января в краевой прокуратуре
Для работы в Придорожном сельском поселении женщина представила диплом, который ей якобы выдали в Кубанском государственном университете. Прокуратура провела проверку и выяснила, что она никогда не значилась в числе студентов вуза и не получала диплом.
В результате полиция возбудила в отношении уже бывшего заместителя главы села уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо поддельных документов).
Напомним, в апреле 2019 года на Кубани завели дело на секретарей одного из вузов за продажу дипломов.
Читайте также
Маткапитал за первенца и выплаты на детей до 7 лет
Путин рассказал, как в России собираются повышать рождаемость
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.