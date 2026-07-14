В Краснодарском крае, Крыму и других южных регионах объявили штормовое предупреждение

На Кубани, в Крыму, Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии ожидаются ливни, град и сильный ветер

Крfснодарский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 14–16 июля в городе и крае.

В регионе ожидаются ливни с грозами, град и сильный ветер до 20 м/с, а над Черным морем между Анапой и селом Веселым в Сочи возможны смерчи.

Штормовое предупреждение также действует в Сочи и Сириусе. Здесь ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 22 м/с. Кроме того, уровень воды в реках может достигнуть опасных отметок, также возможен сход селей.