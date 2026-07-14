В Краснодарском крае, Крыму и других южных регионах объявили штормовое предупреждение

Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ставропольский край, Крым

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  • Шторм в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Шторм в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

На Кубани, в Крыму, Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии ожидаются ливни, град и сильный ветер

Крfснодарский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 14–16 июля в городе и крае.

В регионе ожидаются ливни с грозами, град и сильный ветер до 20 м/с, а над Черным морем между Анапой и селом Веселым в Сочи возможны смерчи.

Штормовое предупреждение также действует в Сочи и Сириусе. Здесь ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 22 м/с. Кроме того, уровень воды в реках может достигнуть опасных отметок, также возможен сход селей. 

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Помимо Кубани, погода ухудшится Крыму, Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии — в этих регионах также объявлено штормовое предупреждение.

Как писали Юга.ру, в июне краснодарский гидрометцентр рассказал, как получить компенсацию за имущество, пострадавшее от непогоды.

Город Краснодар Крым Погода Ставрополье Черное море Штормовые предупреждения

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