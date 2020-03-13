У замглавы района Кубани обнаружили поддельный диплом

На заместителя главы администрации Белоглинского района завели уголовное дело об использовании поддельного диплома

В 2018 женщина устроилась на работу в районную администрацию, предоставив диплом об окончании Московского государственного открытого университета.

«При проверке выяснилось, что заместитель главы не обучалась в институте, не посещала лекции и семинары, не сдавала как сессионные, так и итоговые госэкзамены, однако получила диплом о высшем образовании и предоставила его главе администрации, что дало ей право состоять в указанной должности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также вуз предоставил информацию о том, что диплом указанной женщине не выдавался.

По материалам проверки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо поддельного официального документа). Главе района внесли представление об устранении нарушений.

Как писали Юга.ру, в январе стало известно, что замглавы Придорожного сельского поселения Каневского района работала по поддельному диплому Кубанского госуниверситета.