С опорой на науку, но без заумностей. В Краснодаре пройдет лекция о дофамине

Нейробиолог расскажет, как на самом деле работает дофамин (16+)

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 17 июля лекцию «Дофамин. Как он действительно влияет на нас?» Встречу проведет будущий нейробиолог Вероника Малахиева.

Дофамин — нейромедиатор, то есть химическое вещество, которое передает сигналы между нервными клетками в мозге. Играет решающую роль в целом ряде процессов: от простых движений до сложных эмоциональных переживаний. Его часто называют «гормоном удовольствия».

Дофамин — химический посредник. Когда мозг хочет вознаградить нас за какое-то действие, нервные клетки высвобождают дофамин. Он проходит через синапс (пространство между нейронами) и связывается со специальными рецепторами на соседней клетке, передавая сигнал. Это ощущение люди и интерпретируют как удовольствие или мотивацию.

Лекция пройдет 17 июля в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.