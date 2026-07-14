С опорой на науку, но без заумностей. В Краснодаре пройдет лекция о дофамине

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Нейробиолог расскажет, как на самом деле работает дофамин (16+)

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 17 июля лекцию «Дофамин. Как он действительно влияет на нас?» Встречу проведет будущий нейробиолог Вероника Малахиева.

Программа:

  • Как на самом деле работает дофамин? 
  • Миф или правда: дешевый и дорогой дофамин, дофаминовое голодание, дофаминовый детокс, дофаминовые ямы. Кто это придумал? На чем основано? Почему эти идеи стали вирусными?
  • Как реальные исследования превратились в яркие лозунги? От лаборатории к соцсетям.

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Дофамин — нейромедиатор, то есть химическое вещество, которое передает сигналы между нервными клетками в мозге. Играет решающую роль в целом ряде процессов: от простых движений до сложных эмоциональных переживаний. Его часто называют «гормоном удовольствия».

Дофамин — химический посредник. Когда мозг хочет вознаградить нас за какое-то действие, нервные клетки высвобождают дофамин. Он проходит через синапс (пространство между нейронами) и связывается со специальными рецепторами на соседней клетке, передавая сигнал. Это ощущение люди и интерпретируют как удовольствие или мотивацию.

Лекция пройдет 17 июля в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 18 июля пройдет лекция об истории манги в России.

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С опорой на науку, но без заумностей. В Краснодаре пройдет лекция о дофамине
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