С опорой на науку, но без заумностей. В Краснодаре пройдет лекция о дофамине
Нейробиолог расскажет, как на самом деле работает дофамин (16+)
Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 17 июля лекцию «Дофамин. Как он действительно влияет на нас?» Встречу проведет будущий нейробиолог Вероника Малахиева.
Программа:
- Как на самом деле работает дофамин?
- Миф или правда: дешевый и дорогой дофамин, дофаминовое голодание, дофаминовый детокс, дофаминовые ямы. Кто это придумал? На чем основано? Почему эти идеи стали вирусными?
- Как реальные исследования превратились в яркие лозунги? От лаборатории к соцсетям.
Дофамин — нейромедиатор, то есть химическое вещество, которое передает сигналы между нервными клетками в мозге. Играет решающую роль в целом ряде процессов: от простых движений до сложных эмоциональных переживаний. Его часто называют «гормоном удовольствия».
Дофамин — химический посредник. Когда мозг хочет вознаградить нас за какое-то действие, нервные клетки высвобождают дофамин. Он проходит через синапс (пространство между нейронами) и связывается со специальными рецепторами на соседней клетке, передавая сигнал. Это ощущение люди и интерпретируют как удовольствие или мотивацию.
Лекция пройдет 17 июля в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 18 июля пройдет лекция об истории манги в России.