Жители Краснодара смогут увидеть планеты и звезды через телескоп. Где и когда?

Краснодарский край

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  • © фото wirestock, сайт freepik.com
    © фото wirestock, сайт freepik.com

В разных районах города пройдут бесплатные астровстречи с наблюдением за Луной, Венерой и другими объектами через телескоп

14 июля краснодарский телеграм-канал «Телескоп» анонсировал астровстречи с наблюдением в телескоп за космическими объектами — Луной, Венерой, Сатурном, туманностями, галактиками и звездными скоплениями. 

Первая встреча пройдет 16 июля в 20:00 на Николаевском бульваре в микрорайоне Гидростроителей. Наблюдения будут продолжаться до восхода Сатурна. Участие бесплатное.

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По словам организатора, интересно будет всем. Также на встрече будут рассказывать научные данные о космических объектах. 

Организатор рассказал Юга.ру, что в дальнейшем наблюдения планируются в других частях Краснодара: Юбилейном микрорайоне, районе улицы Восточно-Кругликовской, а также ЖК «Московского». Даты еще неизвестны — они зависят от погоды. 

Как писали Юга.ру, 29 июля жители Краснодара увидят полнолуние — «Оленью Луну».

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Жители Краснодара смогут увидеть планеты и звезды через телескоп. Где и когда?
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