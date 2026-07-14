Жители Краснодара смогут увидеть планеты и звезды через телескоп. Где и когда?

В разных районах города пройдут бесплатные астровстречи с наблюдением за Луной, Венерой и другими объектами через телескоп

Первая встреча пройдет 16 июля в 20:00 на Николаевском бульваре в микрорайоне Гидростроителей. Наблюдения будут продолжаться до восхода Сатурна. Участие бесплатное.

14 июля краснодарский телеграм-канал «Телескоп» анонсировал астровстречи с наблюдением в телескоп за космическими объектами — Луной, Венерой, Сатурном, туманностями, галактиками и звездными скоплениями.

По словам организатора, интересно будет всем. Также на встрече будут рассказывать научные данные о космических объектах.

Организатор рассказал Юга.ру, что в дальнейшем наблюдения планируются в других частях Краснодара: Юбилейном микрорайоне, районе улицы Восточно-Кругликовской, а также ЖК «Московского». Даты еще неизвестны — они зависят от погоды.