«Можно на велосипеде ездить». Ставропольских чиновников лишат служебных машин из-за дефицита топлива
Губернатор Ставрополья запретил чиновникам использовать служебные машины без его согласия из-за дефицита топлива в регионе
14 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем телеграм-канале, что поручил ограничить использование служебного транспорта для членов правительства, министров и глав районов. Пойти на такие меры властям пришлось из-за затянувшегося топливного кризиса в регионе.
Теперь выезды краевых министров на служебных авто за пределы Ставрополя будут возможны только с личного согласия губернатора. Руководителям городов и районов Владимиров порекомендовал вовсе отказаться от машин и пересесть на альтернативный транспорт.
«Уважаемые главы, я вас очень всех прошу, внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить, внутри района. Я думаю, что вы минимизируете потребление бензина и дизельного топлива. Поэтому с завтрашнего дня машины, пожалуйста, оставьте. Хватит уже тратить и без того дефицитное топливо», — заявил губернатор.
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Глава края признал, что ситуация с обеспечением Ставрополья горюче-смазочными материалами остается «очень плохой». При этом Владимиров заявил, что вводить ограничения для обычных граждан (например, заправку по QR-кодам или номерам машин) не планируют, чтобы не провоцировать новые очереди на АЗС.
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