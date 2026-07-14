«Можно на велосипеде ездить». Ставропольских чиновников лишат служебных машин из-за дефицита топлива

14 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем телеграм-канале, что поручил ограничить использование служебного транспорта для членов правительства, министров и глав районов. Пойти на такие меры властям пришлось из-за затянувшегося топливного кризиса в регионе.

Теперь выезды краевых министров на служебных авто за пределы Ставрополя будут возможны только с личного согласия губернатора. Руководителям городов и районов Владимиров порекомендовал вовсе отказаться от машин и пересесть на альтернативный транспорт.



«Уважаемые главы, я вас очень всех прошу, внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить, внутри района. Я думаю, что вы минимизируете потребление бензина и дизельного топлива. Поэтому с завтрашнего дня машины, пожалуйста, оставьте. Хватит уже тратить и без того дефицитное топливо», — заявил губернатор.