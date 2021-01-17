Краснодар замело снегом, а в мэрии рассказали, как работает оперштаб по ликвидации последствий стихии

Краснодарский край

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Мэрия Краснодара 17 января рассказала, как в городе будут ликвидировать последствия сильного снегопада

В ночь на 17 января в Краснодаре начался сильный снегопад, продолжавшийся практически до обеда. Местные жители делились в соцсетях делились фотографиями ситуации в городе. 

Утром 17 января Евгений Первышов провел совещание оперативного штаба. Вице-мэр по ЖКХ Андрей Дорошев сообщил, что в 5 утра заступила новая смена работников — 595 человек от мусороуборочной компании и 300 человек от управляющих компаний. Сейчас по городу функционирует 81 единица техники, 43 из них — расчищают дороги. 

«Подключили внутригородские округа, управление по жилищным вопросам, разработали алгоритм их взаимодействия. Ждем окончания снегопада ночью. Основной упор сил сделаем на это время суток, чтобы расчистить территории и вывезти снег», — сказал Андрей Дорошев. 

Глава города отметил, что ситуация осложняется тем, что сильный ветер и осадки по прогнозу не прекратятся до вечера. 

«Проехал по Краснодару, увидел, что предпринимаемые меры пока не имеют того эффекта, который нужен. Пропускная способность дорог осложняется высотой заносов снежного покрытия. В первую очередь необходимо усилить дорожников», — считает Первышов.

Мэр посоветовал обратиться к строительным компаниям, у которых есть в наличие техника. Нужны КАМАЗы для вывоза снега. Место определено — старый автомобильный рынок на улице Воронежской. Также Первышов поручил обеспечить реагентами медицинские организации, которые уже запросили помощь.

«Вижу, что пешеходы выходят на проезжую часть, создавая предпосылки к аварийным ситуациям. Тротуары завалены снегом. Хоть и более 600 человек сейчас работают с лопатами, но этих усилий не достаточно. Необходимо задействовать всех, чтобы ликвидировать последствия снегопада», — сказал Первышов. 

Мэр поручил привести городское управление МЧС в полную готовность. Если встанет движение транспорта на трассе М4 в районе ТРК OZ Mall, в кратчайшие сроки развернут пункты обогрева с горячим питанием. Закрыли проезд большегрузных автомобилей через Краснодар, они будут передвигаться по объездным дорогам. Ситуацию контролируют десять экипажей ГИБДД.

Общественный транспорт работает в режиме выходного дня. Из-за непогоды интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев увеличены.

Координировать работу всех оперативных служб будет первый заместитель Евгений Наумов. Предварительные итоги подведут сегодня на заседании оперштаба в 18:00.

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