Снегопад снова парализовал работу аэропорта в Краснодаре

Краснодарский край

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В международном аэропорту Краснодара 17 января закрыли до 21:00 аэродром из-за снегопада

Напомним, накануне МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по снегопаду и метели. По прогнозам синоптиков, в регионе выпадет очень сильный снег и метель, а порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Так, в Краснодаре начался сильный снегопад ранним утром, он продолжался практически до обеда. Для ликвидации стихии в город работает оперативный штаб.

Из-за осадков Международный аэропорт Краснодар закрыл аэродром на прилет и вылет до 21:00. В пресс-службе аэропорта сообщили, что ожидают усиление ветра до 20 м/с, шторм и ледяной дождь.

Согласно данным онлайн-табло, задержаны 15 рейсов на вылет, отменены два рейса АК «Победа» в Москву и один рейс «ЮТэйр» в Сочи.

Также задержаны 10 рейсов в Краснодар, еще 5 отменены: АК «Азимут» из Минеральных вод, Симферополя и Санкт-Петербурга, АК «Победа» из Москвы, АК «Ютэйр» из Сочи.

UPD: Позже в аэропорту сообщили, что аэродром будет закрыт до 23:00.

Как писали Юга.ру, прошедший 10 января снегопад также парализовал работу краснодарского аэропорта и общественного транспорта. Похожая ситуация произошла спустя пять дней — 15 января в аэропорту снова задержали несколько рейсов из-за снегопада.

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