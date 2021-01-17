Снегопад снова парализовал работу аэропорта в Краснодаре

Напомним, накануне МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по снегопаду и метели. По прогнозам синоптиков, в регионе выпадет очень сильный снег и метель, а порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Так, в Краснодаре начался сильный снегопад ранним утром, он продолжался практически до обеда. Для ликвидации стихии в город работает оперативный штаб.