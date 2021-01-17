Снегопад снова парализовал работу аэропорта в Краснодаре
В международном аэропорту Краснодара 17 января закрыли до 21:00 аэродром из-за снегопада
Напомним, накануне МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по снегопаду и метели. По прогнозам синоптиков, в регионе выпадет очень сильный снег и метель, а порывы ветра могут достигать 18 м/с.
Так, в Краснодаре начался сильный снегопад ранним утром, он продолжался практически до обеда. Для ликвидации стихии в город работает оперативный штаб.
Из-за осадков Международный аэропорт Краснодар закрыл аэродром на прилет и вылет до 21:00. В пресс-службе аэропорта сообщили, что ожидают усиление ветра до 20 м/с, шторм и ледяной дождь.
Согласно данным онлайн-табло, задержаны 15 рейсов на вылет, отменены два рейса АК «Победа» в Москву и один рейс «ЮТэйр» в Сочи.
Также задержаны 10 рейсов в Краснодар, еще 5 отменены: АК «Азимут» из Минеральных вод, Симферополя и Санкт-Петербурга, АК «Победа» из Москвы, АК «Ютэйр» из Сочи.
UPD: Позже в аэропорту сообщили, что аэродром будет закрыт до 23:00.
Как писали Юга.ру, прошедший 10 января снегопад также парализовал работу краснодарского аэропорта и общественного транспорта. Похожая ситуация произошла спустя пять дней — 15 января в аэропорту снова задержали несколько рейсов из-за снегопада.