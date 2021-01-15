Театры и дома культуры заработают на Кубани с 21 января

Как писали Юга.ру, в марте из-за коронавируса в учреждениях культуры Кубани ограничили проведение некоторых мероприятий, а на следующий день власти запретили все события с участием более 100 человек. В середине июня коронавирусные ограничения смягчили и театрам разрешили возобновить работу — правда, только для репетиций артистов.

14 января 2021 года губернатор региона Вениамин Кондратьев предложил открыть театры и дома культуры. Глава Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина поддержала это решение. А уже 15 января в пресс-службе администрации края заявили, что соответствующие изменения внесли в постановление о режиме повышенной готовности. С 21 января будет разрешена работа ДК, концертных залов, а также театров. При этом заполняемость не должна превышать 15%.

Для организаций, которым разрешили открыться, разработали рекомендации. Это, в том числе, соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Нарушителей будут закрывать, добавили власти.

В регионе работают более тысячи культурных учреждений, в которых открыто более 13,5 тыс. клубов. Большинство из них находятся в сельской местности.