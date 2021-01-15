В Геленджике собираются отремонтировать участок трассы М4 за 1,5 млрд рублей

Госкомпания «Автодор» в середине января разместила конкурс на проведение капитального ремонта трассы М4 «Дон» в Краснодарском крае

Капитальный ремонт проведут на участке от 1494-го до 1503-го километра. Отрезок протяженностью 9,15 км проходит через Геленджик и село Возрождение. Во время работ планируется реконструировать линии наружного освещения и сетей связи, расширить проезжую часть и усилить покрытие дороги. Также на участке собираются отремонтировать шесть мостов, 14 остановок общественного транспорта и построить 10 новых автопавильонов. Специалисты демонтируют подпорные стены, построят водопропускные трубы и установят барьеры и перила. Предполагается, что после капитального ремонта скорость на этом участке составит 120 км/ч.

Начальная стоимость работ — 1,54 млрд рублей. Заявки на конкурс принимаются до 18 января, сам конкурс пройдет через месяц, указано на сайте «Автодора». Проводить работы планируют с момента заключения договора до 15 октября 2022 года. При этом в 2021 году подрядчик должен реконструировать не менее 4,5 км дороги, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Напомним, в марте 2020 года на подъезде к курорту начали строить дорожные развязки, а в июле под Геленджиком стартовалареконструкция трассы М4 — на участке с 1503-го по 1506-й километр.