На подъезде к Геленджику начали строить дорожные развязки

В районе геледжикского села Виноградного в марте стартовал первый этап строительства развязок

Протяженность первого участка для реконструкции — 2,7 км. Сейчас специалисты демонтируют старое полотно и выравнивают поверхность. Также складируются железобетонные конструкции для реконструкции водопропуска. Рабочие проведут полную реконструкцию водопропускных систем с учетом особенностей местного рельефа. Участок дороги оснастят отдельным выходом на мост, ведущий в село Виноградное.

В строительстве задействованы более 30 единиц спецтехники. Работы планируют закончить до 1 декабря 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.