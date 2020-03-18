На подъезде к Геленджику начали строить дорожные развязки

Краснодарский край

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В районе геледжикского села Виноградного в марте стартовал первый этап строительства развязок

Протяженность первого участка для реконструкции — 2,7 км. Сейчас специалисты демонтируют старое полотно и выравнивают поверхность. Также складируются железобетонные конструкции для реконструкции водопропуска. Рабочие проведут полную реконструкцию водопропускных систем с учетом особенностей местного рельефа. Участок дороги оснастят отдельным выходом на мост, ведущий в село Виноградное.

В строительстве задействованы более 30 единиц спецтехники. Работы планируют закончить до 1 декабря 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Напомним, в октябре 2019 года госкомпания «Автодор» начала искать подрядчиков для реконструкции участка трассы М4 «Дон» в районе Геленджика. На эти цели «Автодор» планировал выделить более 853,6 млн рублей.

Геленджик Дороги Ремонт дорог Строительство

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