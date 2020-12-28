В Краснодаре потратят 1,6 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 2021 году

Власти Краснодара 28 декабря рассказали, какие дороги починят и построят в городе в 2021 году за счет муниципальных облигаций

Напомним, 19 октября мэр Краснодара Евгений Первышов предложил выпустить муниципальные облигации для строительства новых дорог, проекты которых уже готовы, и содержания зеленых зон. Облигации на 1,6 млрд рублей разместили 24 декабря, деньги уже поступили в городской бюджет.

«Как и говорил, 100% этих средств пойдут в дорожный фонд Краснодара. Такое решение поддержали депутаты городской Думы», — написал 28 декабря глава города в своем телеграм-канале .

Первышов назвал улицы Краснодара, которые нужно будет отремонтировать в первую очередь, и поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства ускорить подготовку необходимой документации.

Так, за счет муниципальных облигаций с начала 2021 года в Краснодаре собираются начать работы по расширению улицы 40-летия Победы, отремонтировать Черкасскую и Автомобильную.

«Автомобильная будет соединять Московскую и Ростовское Шоссе. Эта дорога крайне необходима. В том числе, мы будем по ней перенаправлять потоки с Московской, где в начале 2021 года должно начаться строительство трамвайной линии», — объяснил Первышов.