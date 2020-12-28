В Краснодаре потратят 1,6 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 2021 году
Власти Краснодара 28 декабря рассказали, какие дороги починят и построят в городе в 2021 году за счет муниципальных облигаций
Напомним, 19 октября мэр Краснодара Евгений Первышов предложил выпустить муниципальные облигации для строительства новых дорог, проекты которых уже готовы, и содержания зеленых зон. Облигации на 1,6 млрд рублей разместили 24 декабря, деньги уже поступили в городской бюджет.
«Как и говорил, 100% этих средств пойдут в дорожный фонд Краснодара. Такое решение поддержали депутаты городской Думы», — написал 28 декабря глава города в своем телеграм-канале.
Первышов назвал улицы Краснодара, которые нужно будет отремонтировать в первую очередь, и поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства ускорить подготовку необходимой документации.
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Так, за счет муниципальных облигаций с начала 2021 года в Краснодаре собираются начать работы по расширению улицы 40-летия Победы, отремонтировать Черкасскую и Автомобильную.
«Автомобильная будет соединять Московскую и Ростовское Шоссе. Эта дорога крайне необходима. В том числе, мы будем по ней перенаправлять потоки с Московской, где в начале 2021 года должно начаться строительство трамвайной линии», — объяснил Первышов.
Также власти планируют построить дорогу по старому Почтовому тракту от Красных Партизан к хутору Копанскому. При этом, так как дорога большая, строительство может длиться больше года.
Чтобы не создавать транспортный коллапс из-за ремонта улиц, власти разработают временные графики, будут выполнены расчеты для снижения неудобств водителям, добавил Первышов.
Как писали Юга.ру, 21 декаря Евгений Первышов сообщил, что власти работают над строительством дороги между улицами Думенко и Лукьяненко.
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