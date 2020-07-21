Под Краснодаром по пути на море открыли новую развязку М4 «Дон»

21 июля 2020 года в пресс-службе «Автодора» сообщили о полном окончании работ и запуске движения по всему объекту в тестовом режиме. В компании добавили, что дорога имеет высокую техническую категорию и шесть полос. Рядом с автобусной остановкой возвели надземный пешеходный переход, а трассу оборудовали шумозащитными экранами.

«Теперь водители, которые едут со стороны Горячего Ключа или Адыгейска в Тлюстенхабль, могут по новому путепроводу попасть на улицу Адыгейскую или съехать с трассы М4 (Восточный обход Краснодара). Для тех, кто двигается из Адыгеи в Ростов-на-Дону и далее в Москву, предусмотрена удобная разворотная петля», — рассказали в компании.

В «Автодоре» рассчитывают, что новая развязка повысит пропускную способность трассы М4 Дон между Тлюстенхаблем и Краснодарским водохранилищем. Ежесуточно в этом направлении проходит более 62 тыс. автомобилей, треть из которых — грузовики. К 2033 году, по прогнозам специалистов, ежесуточная интенсивность может вырасти до 79 тыс. машин.

Напомним, в 4 км от развязки строят еще один объект, около аула Тугургой. В апреле 2020-го дорожники открыли один из съездов этой развязки, в июне — еще один.