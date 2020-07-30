Под Геленджиком начали реконструкцию трассы

Работы начались в рамках первого этапа реконструкции М-4 «Дон» на участке с 1503-го по 1506-й км. Там планируют построить разворотную петлю и расширить трассу в два раза. Работы хотят завершить к концу 2021 года: к этому времени на трассе должно быть четыре и шесть полос для движения интенсивного потока.

Двухуровневая развязка с путепроводом позволит разделить транзитный и местный автомобильные потоки. Водители, которые едут из Геленджика в села Светлый и Адербиевку, смогут под путепроводом съехать с М-4 на местную дорогу. Транзитный трафик дальше продолжит движение по путепроводу.

Также на трассе хотят построить еще один путепровод и два съезда, чтобы по пути в Геленджик и обратно можно было разворачиваться в направлении поселка Дивноморское.

В проект реконструкции входит два надземных пешеходных перехода и автобусные остановки. Первый переход построят возле поворота на село Адербиевка, второй — на село Дивноморское. Специалисты отремонтируют и мост через реку Адерба и обустроят примыкание трассы к местной дороге, которая ведет в Южную промзону, сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».