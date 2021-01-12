На Кубани на 6 суток арестовали мужчину, который полгода назад нарушил режим коронавирусного карантина

12 января служба судебных приставов рассказала о наказании мужчине, который дважды нарушил режим карантина в Краснодарском крае

В конце мая жителя Щербиновского района привлекли к административной ответственности по ч. 1. ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Эту статью ввели в кодекс в апреле в связи с распространением коронавируса. Она позволила наравне с новой статьей 6.3 КоАП РФ штрафовать людей за несоблюдение режима самоизоляции и карантина.

Читайте также: На Кубани мужчину арестовали на пять суток после пикника в парке

Суд назначил кубанцу штраф в 1 тыс. рублей. Спустя полмесяца его снова привлекли к ответственности за нарушение режима карантина по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. В этот раз ему назначили штраф в размере 2 тыс. рублей. Однако мужчина не оплатил штрафы. В пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю 12 января рассказали, что нарушителя предупреждали о последствиях задолженностей, однако спустя полгода он так и не оплатил их.

В результате на него составили протоколы по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Мировой судья Щербиновского района признал мужчину виновным и назначил ему арест на трое суток за каждый неоплаченный штраф. Нарушитель уже провел под арестом шесть суток, уточнили в ведомстве.