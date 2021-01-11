Полиция всё ещё не нашла третьего преступника, который угнал машину и похитил терминал банка в Краснодаре

Краснодарский край

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Полиция Кубани продолжает искать преступника, который в конце 2020 года участвовал в перестрелке и похищении банковского терминала

Напомним, рано утром 23 декабря в Краснодаре трое мужчин угнали машину и украли терминал из банка. Когда инспекторы ДПС остановили легковушку, один из преступников начал стрелять в полицейского и ранил его. После этого в течение дня все автомобили на выездах из города начали проверять.

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Одного похитителя удалось задержать, двое других скрылись. Вечером 23 декабря полиция сообщила, что установила их личности. Утром 24 декабря в Туапсе задержали второго злоумышленника — он уехал из краевой столицы и скрывался у родственников. Еще один соучастник остался на свободе.

Портал Юга.ру 11 января поинтересовался у полиции Кубани о результате розыска третьего преступника. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что в регионе продолжаются оперативные мероприятия по поиску и задержанию подозреваемого. При этом в ведомстве сказали, что не дают ориентировку на его поиск.

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