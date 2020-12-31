Казаки и полицейские будут мешать краснодарцам массово гулять в праздники

Власти Краснодара 30 декабря напомнили, что в праздничные дни на улицах города усилят патрули казаков и полицейских

Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил об усилении контроля за соблюдением антикоронавирусных мер, после чего в Краснодаре прошли рейды по объектам торговли и общепита.

Напомним, режим повышенной готовности действует в крае с 15 марта, его продлили до 13 января. Из-за пандемии власти решили запретить новогодние корпоративы, банкеты и елки. Однако главный санитарный врач края рекомендовала возобновить работу кинотеатров при загрузке залов не более 15%.

Накануне власти краевой столицы напомнили, что в новогодние и рождественские праздники около 500 полицейских и казаков ежедневно будут патрулировать улицы. В новогоднюю ночь они будут следить за Главной городской площадью, на которой запретили все массовые мероприятия.

На Главной городской площади 31 декабря не будут работать аттракционы, погаснет главный городской экран, не будет массовых гуляний и традиционного салюта. Наряды полиции и казаки будут патрулировать улицы, чтобы не допустить массовых скоплений людей и правонарушений, рассказал начальник управления общественной безопасности и правопорядка администрации Краснодара Виталий Косенко.

Около 400 полицейских и 100 казаков под контроль возьмут улицы, площади, вокзалы, парки и скверы. В ночь с 6 на 7 января во время праздничной рождественской службы наряды будут охранять общественный порядок во всех православных храмах.