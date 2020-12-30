Когда на Кубани начнется продажа билетов в кино и какие кинотеатры откроются? Узнали подробности
Портал Юга.ру связался в представителями трех сетей кинотеатров, которые находятся на территории Краснодарского края, спросил о возобновлении работы и старте продаж билетов
Напомним, власти Краснодарского края из-за пандемии коронавируса 26 марта закрыли кинотеатры. В конце мая Роспотребнадзор и Минкульт опубликовали рекомендации по работе кинотеатров во время пандемии.
Спустя месяц федеральные чиновники назвали возможную дату открытия кинозалов — 15 июля. Тем не менее, к 1 августа кинотеатры заработали только в 45 из 85 регионов РФ, писал Forbes со ссылкой на Ассоциацию владельцев кинотеатров России [к 29 декабря их деятельность разрешена уже в 82 регионах страны].
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На Кубани разрешили работу кинотеатров спустя больше 10 месяцев после закрытия. Накануне глава краевого Роспотребнадзора Мария Потемкина подписала документ, рекомендующий открыть кинотеатры с 31 декабря. При этом загрузка зала должна быть не более 15%.
Губернатор Вениамин Кондратьев 29 декабря подтвердил информацию о возобновлении работы кинотеатров и уточнил, что подпишет соответствующее постановление.
«Впереди почти две недели каникул, людям нужно будет куда-то пойти, поехать. Если мы ситуацию оставим такой, они сами найдут куда поехать и ситуация будет вообще неконтролируемой», — объяснил Кондратьев.
Портал Юга.ру связался с представителями трех сетей кинотеатров, которые находятся на территории региона, чтобы узнать, какие меры безопасности будут соблюдаться в кинозалах, и когда жители Кубани смогут купить билеты в кино.
Представитель «Киномакс» (на Кубани кинотеатр сети работает в краснодарском ТРЦ «Галерея») сообщила, что кинотеатр откроется 31 декабря.
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Купить билет можно будет на сайте, через мобильное приложение или в самом кинотеатре в терминалах и на кассах. Планируется, что продажа билетов начнется 30 декабря. Забронировать билет нельзя.
Портал Юга.ру спросил, как будут проходить рассадка и контроль социальной дистанции в кинозале.
«Технически операционная система позволяет нам проставить ограничения по максимальной заполняемости залов и обеспечить продажу билетов через кресло с соблюдением социальной дистанции», — объяснили в пресс-службе «Киномакса».
Кинотеатр «Формула кино» в краснодарском ТРЦ OZ MALL и «Кино ОККО» в сочинском ТРЦ «МореМолл» также откроются с 31 декабря, сообщили в пресс-службе сети кинотеатров.
За расписанием сеансов можно следить на сайте или в мобильном приложении. Покупатели смогут забронировать билеты через сайт и получить их в киосках самообслуживания, либо купить непосредственно в кассе.
Руководитель PR-отдела сети кинотеатров «Монитор» Андрей Попов рассказал, что с 31 декабря кинотеатры заработают в Анапе (В ТРЦ «Красная площадь»), Краснодаре (ТРЦ «СБС» и ТРК «Сити Центр»), в также в Туапсе (ТРЦ «Красная площадь»). С 1 января откроются кинотеатры в Армавире (ТРЦ «Красная площадь») и Новороссийске (ТРЦ «Красная площадь» и ТК «Южный пассаж»).
«Сейчас составляется расписание фильмов, продажа билетов должна открыться 30 декабря», — уточнил Попов.
Какие меры безопасности будут соблюдаться в кинотеатрах
- вместимость кинозалов ограничат до 15% от общего количества мест в зале;
- нанесут разметку для социального дистанцирования;
- рассадка посетителей в шахматном порядке с дистанцией один метр (исключение — члены одной семьи, либо проживающие вместе);
- разделят зоны входа и выхода в зал;
- увеличат время между сеансами до 30 минут для дезинфекции помещения;
- регулярная проверка здоровья сотрудников, они должны быть в масках и перчатках;
- увеличат воздухообмен в фойе и залах;
- покупать билеты и продукцию кинобаров ремендуется бесконтактным способом, онлайн, через мобильные приложения;
- проверка билетов будет осуществляться бесконтактным способом;
- на всех входах в кинозалы разместят санитайзеры с дезинфицирующими средствами;
- посетители должны быть в масках.
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