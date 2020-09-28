Проект Галицкого по реставрации краснодарской «Авроры» получил национальную премию

Краснодарский край

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Проект по реставрации кинотеатра «Аврора» в Краснодаре 28 сентября стал лучшим государственно-частным партнерством

Напомним, 23 сентября 2020 года стало известно, что проект восстановления кинотеатра вошел в список лауреатов премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинации «Лучший проект государственно-частного партнерства в сфере культуры и досуга». 28 сентября проект Галицкого победил, награду вручили в Москве, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Глава краевой столицы Евгений Первышов назвал это общей победой горожан, краевой и городской администрации и команды Галицкого.

«Как вы помните, реконструкция была прервана из-за проблем с предыдущим подрядчикам. Жители, которым дорог один из символов города, постоянно просили продолжить работы. Средств в бюджете на это не было... мы заключили концессионное соглашение с компанией Сергея Николаевича Галицкого, Почетного гражданина Краснодара. Здесь, конечно, огромные слова благодарности за участие в этом проекте. Реконструкция нашей "Авроры" — действительно отличный пример совместной работы общества, власти и бизнеса», — написал в своем телеграм-канале Первышов.

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Как писали Юга.ру, с 2015 года кинотеатр находится на реконструкции. На ремонт планировали выделить 134 млн рублей, однако программу закрыли, и в марте 2016 года работы приостановили. В сентябре 2016 года власти объявили о заморозке проекта.

В 2017 году администрация города решила расторгнуть контракт с прежним подрядчиком, так как он повредил несущие конструкции. Предприниматель Сергей Галицкий заявил, что готов финансировать реконструкцию кинотеатра. В 2018-м контракт с прежним исполнителем расторгли, а спустя год администрация города и компания Галицкого «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение о восстановлении «Авроры», которое оценили в 2,8 млрд рублей. Реконстукцию планировалось завершить к концу 2024 года.

Аврора Архитектура Краснодар Награды Сергей Галицкий

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