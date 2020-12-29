На Кубани уволили воспитательницу детского сада, которая сломала ключицу подростку
Прокуратура Краснодарского края 29 декабря сообщила об увольнении воспитательницы с непогашенной судимостью
Во время проверки в детском саду Кущевского района сотрудники прокуратуры выяснили, что в должности младшего воспитателя работает женщина с судимостью.
По версии суда, во время конфликта на улице в феврале 2020 года женщина сломала 17-летней девочке ключицу. Ей вынесли обвинительный приговор по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Несмотря на наличие непогашенной судимости, женщина работала в детсаду, что по закону запрещено.
«В соответствии с действующим законодательством к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления не допускаются лица, имеющие судимость за преступления против жизни и здоровья личности», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Прокурор района вынес представление начальнику управления образованием муниципалитета, воспитательницу уволили из детского сада, а виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее Юга.ру писали о том, что в июле 2019 года в Краснодаре воспитательница в детском саду била детей тряпкой по голове. В декабре прошлого года стало известно о двух случаях насилия над детьми в детсадах. Так, в Новороссийске воспитательница поранила ложкой губу девочке, а в Краснодаре женщина била детей и говорила, что они упали.
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