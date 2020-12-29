На Кубани уволили воспитательницу детского сада, которая сломала ключицу подростку

Во время проверки в детском саду Кущевского района сотрудники прокуратуры выяснили, что в должности младшего воспитателя работает женщина с судимостью.

По версии суда, во время конфликта на улице в феврале 2020 года женщина сломала 17-летней девочке ключицу. Ей вынесли обвинительный приговор по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).