В детском саду Новороссийска воспитательница ложкой поранила губу девочке. СК начал проверку
В декабре в детском саду Новороссийска воспитательница повредила губу девочке. Ее мать написала заявление в полицию
О том, что воспитательница одного из детских садов Новороссийска повредила губу шестилетней девочке, написала 18 декабря «Наша газета Новороссийск». Из детсада ребенка забирал отец, который сразу не заметил повреждений. Их обнаружили уже дома.
«У дочки заметно опухла нижняя губа, а внутри была как будто гематома и запеченная кровь. Сначала она не рассказывала, что произошло, но потом призналась, что получила рану во время обеда. Дочка не хотела есть рыбный суп, поэтому воспитатель пыталась засунуть ей ложку в рот», — рассказала газете мать девочки.
Женщина пришла в детский сад и спросила, что случилось с ее ребенком. Ей ответили, что девочка упала и ударилась во время игры. Женщина добавила, что и у других родителей есть жалобы на воспитательницу.
«Родители молчали. Они просто забирали документы, переходили в другую группу, в другой садик или сидели дома. Я считаю, что такой педагог не должен воспитывать детей», — приводит слова матери пострадавшей «360».
Родители сфотографировали повреждения у ребенка, получили результаты медицинской экспертизы и написали заявление в полицию.
В ГУ МВД по Краснодарскому краю подтвердили, что мать девочки написала заявление. Полицейские начали проверку.
Из-за общественного резонанса СК инициировал передачу дела о причинении телесных повреждений ребенку в следственные органы регионального управления Следственного комитета России. Они проведут проверку, по итогам которой дадут правовую оценку контрольным органам, а также изучат условия жизни и воспитания девочки, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, ранее в декабре СК начал проверку по другому делу о жестоком обращении с детьми. Воспитательницу одного из детских садов Краснодара обвиняют в том, что она била детей и говорила, что они упали.
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