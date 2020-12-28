Голикова: Россия «ни на одну единичку» не скрывает данные по смертности от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия не скрывает данные по смертности от коронавируса
Напомним, за весь период пандеми в России официально зарегистрировали 3 млн 78 тыс. 35 случаев COVID-19 (+27 тыс. 787 за сутки). По официальным данным, к 28 декабря скончались 55 тыс. 265 инфицированных (+487). На Кубани за все время умерли 888 пациентов ковид-госпиталей (+12 новых летальных исходов).
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программы «Познер» на Первом канале подчеркнула, что Россия не скрывает данные по смертности от ковида.
«Я могу абсолютно четко, абсолютно официально, с осознанием дела сказать, что Россия ни на одну единичку не скрывает данные по смертности. Более того, Россия с самого начала пандемии публиковала все данные и по общей смертности, и по смертности от коронавируса», — процитировал Голикову ТАСС.
Читайте также:
Вице-премьер напомнила, что в России пользуются методологией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по кодированию причин смертности от ковида. Так, различается «истинная смертность от коронавируса», в случае если диагноз умершего подтвержден на 100%, и случаи, когда человек умер от другой болезни, но у него был положительный тест на ковид, написал телеканал «360».
Напомним, еще в сентябре глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала о неточности российской статистики. Самойлова указала, что в некоторых ковид-госпиталях оформляют пациентов как умерших от других заболеваний, а не от COVID-19. При этом, по данным Минздрава РФ на конец июля, в России показатель смертности именно от ковида был одним из самых низких в мире.
Читайте также:
Также Юга.ру писали о том, что 30 ноября «Медиазона» сообщила, что получила данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Министерства здравоохранения с 31 марта по 22 ноября. Согласно полученным сведениям, региональные и федеральные власти располагают данными о ежедневной смертности от в ковидных госпиталях и используют их для внутренних расчетов, однако половина регионов публикует заниженные цифры. Так, по данным издания, на Кубани за указанный период официальная статистика по смертности от COVID-19 была занижена в 10 раз.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
«Нельзя просто взять и насыпать гору!»
Александр Белокобыльский — о первых 10 годах курорта «Роза Хутор»