Голикова: Россия «ни на одну единичку» не скрывает данные по смертности от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия не скрывает данные по смертности от коронавируса

Напомним, за весь период пандеми в России официально зарегистрировали 3 млн 78 тыс. 35 случаев COVID-19 (+27 тыс. 787 за сутки). По официальным данным, к 28 декабря скончались 55 тыс. 265 инфицированных (+487). На Кубани за все время умерли 888 пациентов ковид-госпиталей (+12 новых летальных исходов).

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программы «Познер» на Первом канале подчеркнула, что Россия не скрывает данные по смертности от ковида. «Я могу абсолютно четко, абсолютно официально, с осознанием дела сказать, что Россия ни на одну единичку не скрывает данные по смертности. Более того, Россия с самого начала пандемии публиковала все данные и по общей смертности, и по смертности от коронавируса», — процитировал Голикову ТАСС.

Вице-премьер напомнила, что в России пользуются методологией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по кодированию причин смертности от ковида. Так, различается «истинная смертность от коронавируса», в случае если диагноз умершего подтвержден на 100%, и случаи, когда человек умер от другой болезни, но у него был положительный тест на ковид, написал телеканал «360».

Напомним, еще в сентябре глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала о неточности российской статистики. Самойлова указала, что в некоторых ковид-госпиталях оформляют пациентов как умерших от других заболеваний, а не от COVID-19. При этом, по данным Минздрава РФ на конец июля, в России показатель смертности именно от ковида был одним из самых низких в мире.