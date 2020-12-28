На Кубани от коронавируса скончались четыре женщины в возрасте от 38 до 50 лет

В Краснодаре, в Краевой клинической больнице № 1, скончались 56-летний местный житель и 68-летний сочинец, у которого был сахарный диабет и гипертония. Такой же диагноз был у 80-летней женщины, которую пытались вылечить в краевом госпитале ветеранов войн.

Напомним, в Краснодарском крае за последние сутки коронавирус выявили у 181 человека, стало известно о смерти 12 пациентов ковид-госпиталей. Оперштаб региона рассказал подробности о новых летальных случаях.

В специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара не смогли спасти 73-летнего пациента из Динского района с ишемической болезнью сердца и хроническим заболеванием почек. А в Краевой клинической больнице № 2 умер 63-летний житель Мостовского района с гипертонией.

В Тихорецкой ЦРБ скончались две местные жительницы 38 и 50 лет. У обеих была дисфункция почек. В горбольнице Анапы умер 58-летний больной с гипертонией. Врачи Северской ЦРБ потеряли 71-летнего мужчину, в его анамнезе — сердечно-сосудистые заболевания.