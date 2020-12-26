На Кубани скончался еще один медик. В некрологе власти сказали, что его жизнь унесла пандемия

Краснодарский край

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Власти Мостовского района 25 декабря сообщили о смерти врача местной ЦРБ Виктора Денисенко

Прошлой ночью в соцсетях администрации района сообщили о том, что 24 декабря скончался врач-уролог Мостовской ЦРБ Виктор Денисенко, ему было 63 года.

Причина смерти медика не сообщается, однако в некрологе говорится:

«Тяжело и горько осознавать, что пандемия уносит жизни тех, чьё призвание — лечить людей».

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Виктор Денисенко родился в 1957 году в Казахской ССР. Получил специальность  «фельдшер» в Кустанайском медицинском училище, окончил Карагандинский государственный мединститут. В 1994 году переехал в Мостовский район и начал работать врачом-хирургом в хирургическом отделении местной ЦРБ, а в 2010 году стал урологом и по совместительству хирургом.

Ранее Юга.ру писали, что накануне в Краснодарском крае скончался еще один медик — заместитель главврача новороссийской инфекционной больницы № 3, которая сейчас перепрофилирована в ковид-госпиталь. Всего, по официальным данным на 11 ноября, на Кубани от коронавируса умерли 26 медработников, в их числе — медсестра Мостовской районной больницы.

Коронавирус Медицина Мостовский район

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