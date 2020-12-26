На Кубани скончался еще один медик. В некрологе власти сказали, что его жизнь унесла пандемия

Прошлой ночью в соцсетях администрации района сообщили о том, что 24 декабря скончался врач-уролог Мостовской ЦРБ Виктор Денисенко, ему было 63 года.

Причина смерти медика не сообщается, однако в некрологе говорится:

«Тяжело и горько осознавать, что пандемия уносит жизни тех, чьё призвание — лечить людей».