Умерла замруководителя инфекционной больницы Новороссийска

На сайте мэрии Новороссийска накануне появился некролог, в котором говорится о преждевременной кончине врача-инфекциониста, педиатра с опытом работы более 30 лет Ирины Вильчинской. Она ушла из жизни на 58-м году.

В официальном инстаграме городской больницы Новороссийска также выразили соболезнования по поводу смерти Вильчинской.

«Она была предана своей работе, она завоевала любовь и уважение своих коллег и пациентов. Она была вместе с людьми в тяжелое время борьбы с коронавирусной инфекцией, — говорится в посте. — Врачи, медсестры, санитары всегда на первой линии, но сейчас первая линия стала очень напряженной и опасной».