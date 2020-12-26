Умерла замруководителя инфекционной больницы Новороссийска

Краснодарский край

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25 декабря в администрации Новороссийска сообщили о смерти заместителя главного врача инфекционной больницы № 3 Ирины Вильчинской

На сайте мэрии Новороссийска накануне появился некролог, в котором говорится о преждевременной кончине врача-инфекциониста, педиатра с опытом работы более 30 лет Ирины Вильчинской. Она ушла из жизни на 58-м году.

В официальном инстаграме городской больницы Новороссийска также выразили соболезнования по поводу смерти Вильчинской.

«Она была предана своей работе, она завоевала любовь и уважение своих коллег и пациентов. Она была вместе с людьми в тяжелое время борьбы с коронавирусной инфекцией, — говорится в посте. — Врачи, медсестры, санитары всегда на первой линии, но сейчас первая линия стала очень напряженной и опасной».

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Причины смерти замглавврача не уточняются. Однако известно, что сейчас инфекционная больница № 3 работает как ковид-госпиталь. Эту информацию порталу Юга.ру 26 декабря подтвердили по телефону горячей линии медучреждения.

Напомним, по официальным данным на 11 ноября, в Краснодарском крае с начала пандемии умерли 26 медиков, заразившихся коронавирусом. При этом еще в конце сентября было 17 жертв COVID-19 среди врачей.

Коронавирус Медицина Новороссийск смерть

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